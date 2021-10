Cavese: quattro indisponibili per la sfida con la Pol.Santa Maria

Il tecnico Giuseppe Ferazzoli, dopo la seduta di rifinitura tenutasi questa mattina allo stadio ‘Simonetta Lamberti’ e l’effettuazione dei controlli sanitari che hanno dato responso negativo per tutti i componenti del gruppo squadra, ha convocato 21 calciatori per la gara in programma domani con la Polisportiva Santa Maria. Prima convocazione in Prima Squadra per Tommaso Erbaggio, giovane difensore classe 2003.Sono indisponibili per la sfida di domani gli infortunati Bacio Terracino, D’Angelo, Katseris e Palladino.

Questi gli atleti convocati:

PORTIERI: Anatrella, Paduano

DIFENSORI: Altobello, D’Amore, De Caro, Erbaggio, Fissore, Gabrieli, Potenza, Viscomi

CENTROCAMPISTI: Corigliano, Maiorano, Palma, Romizi, Zielski

ATTACCANTI: Allegretti, Afri, Carbonaro, Diaz, Kone, Kosovan