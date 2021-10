Benevento. Caserta: "Col Perugia per me non sarà gara come le altre"

Mister Fabio Caserta, nella consueta conferenza stampa della vigilia, ha parlato del match contro il Perugia, sua ex squadra che nello scorso campionato ha riportato in Serie B. Queste le parole del tecnico del Benevento:

"Questa squadra può giocare con due punte o con tre attaccanti larghi o anche con il trequartista. A prescindere dal sistema di gioco, è importante come lo si interpreta. La soluzione a due punte a me piace ma ci vogliono i giusti equilibri durante la gara. Sono valutazioni che farò il giorno della gara quindi ci sono ancora 24 ore per decidere sistema ed interpreti.

Giocando con due punte pure bisogna avere un centrocampo importante perché l'assetto cambia. Ripeto, sono valutazioni che farò domani anche in base alla rifinitura.

Ho diversi giocatori che possono sostituire Improta anche se con caratteristiche diverse. La sua assenza pesa ma in rosa abbiamo elementi che possono fare quel ruolo.

Il Perugia è una squadra difficile da affrontare perché è molto aggressiva, gioca a viso aperto e ci aspetta una gara difficile sotto tutti i punti di vista.

Brignola può giocare in diversi moduli e, quindi, diversi ruoli: nel 4-3-3 come attaccante esterno, nel 4-4-2 può giocare come esterno o sotto punta. Ha qualità e la si può sfruttare in più ruoli. Dispiace per la partita contro il Como perché era partito molto bene. Ci darà una grande mano, sia da titolare che se dovesse subentrare. Chi entra per me è importante, i ragazzi non devono pensare a chi gioca titolare perché devono sentirsi tutti titolari.

Quella col Perugia non è una partita come tutte le altre per me, l’anno scorso è stata un’annata bellissima. Purtroppo, causa covid, non ci siamo potuti godere quanto di buono fatto con la presenza fisica dei tifosi ma non ci hanno mai fatto mai mancare il loro sostegno. Ho un ricordo bellissimo e sono molto contento di aver riportato il Perugia nel calcio che conta. Non vedo l’ora di salutare con tanto affetto i ragazzi, che ringrazierò per la disponibilità dimostrata.

Kouan è giovane ma in mezzo al campo si fa sentire. Può giocare in diversi ruoli: Alvini, come feci anche io, lo ha fatto giocare anche trequartista. Ha tempi di inserimento importanti e dovremo essere bravi a limitare lui ma anche tutta la squadra.

Dopo sei giornate è presto per i bilanci. Avendo qualità importanti, da questa squadra mi aspettavo e mi aspetto tanto. Possiamo migliorare sia singolarmente che come squadra. Io penso a lavorare, la classifica in questo momento conta poco. Sono molto contento della disponibilità dei ragazzi e della loro voglia di non mollare. Lo spirito di Como lo voglio vedere sempre, al di là del risultato finale.

Non so cosa abbia portato Alvini, bisognerebbe chiederlo ai suoi calciatori. Ogni tanto sento qualche ragazzo perché siamo rimasti in buoni rapporti. Sicuramente, vedendo le partite, vedo una squadra che ha grinta, voglia di giocarsi tutte le partite a viso aperto. Bisognerà stare molto attenti domani, il Perugia verrà qui con la giusta cattiveria.

Dovessimo avere problemi in difesa adatterò qualcuno perché non abbiamo altri centrali di ruolo. Sia Foulon che Ionita possono adattarsi ma speriamo che vada tutto bene.

Cerchiamo di fare una bella partita domani e poi la sosta ci permetterà di lavorare su diversi aspetti. I convocati sono un bene e un male: purtroppo non potranno allenarsi con il resto della squadra. Spero vada tutto bene ma noi continueremo a lavorare con chi resta".