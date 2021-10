Gozzano-Ligorna 1-0, primo successo per i rossoblu

Prima vittoria del Gozzano che dopo due pareggi riesce a superare il Ligorna con un gol nel finale del 2002 Faye entrato cinque minuti prima di andare a segno, gli ospiti si confermano squadra solida e cedono la testa della classifica dopo due vittorie e zero reti subite nei primi due match. Successo meritato per le occasioni avute dalla formazione di Schettino, i liguri recriminano per una traversa nella ripresa che poteva cambiare il volto del match.

Più sbadigli che occasioni, il primo tempo termina zero a zero Prima fase di match di studio con le due formazioni che nonostante i moduli offensivi faticano a rendersi pericolose, al 18’ brivido per il Gozzano quando un colpo di testa di Salvini attraversa l’area piccola e termina a fil di palo, rispondono i padroni di casa con una conclusione di Coccolo bloccata a terra da Prisco. Al 27’ una mischia in area ligure viene risolta da una rovesciata alta di Montesano, risponde ancora Salvini, il più pericoloso dei suoi, con un colpo di testa che non inquadra la porta. Alla mezzora errore di Sangiorgio a centrocampo, Salvini si invola verso la porta di Vagge ma calcia malamente alto, stavolta non positiva l’azione del 2003. Prima dell’intervallo Sangiorgio cerca il riscatto ma il suo destro manca di precisione.

La rete del Gozzano arriva dalla panchina Gozzano vicino al vantaggio con Di Maira, si oppone con i piedi Prisco, sulla respinta lo stesso numero nove di casa calcia a lato; al 9’ gran girata di Calcagno, Vagge in corner; al 16’ il 2004 Sangiorgio ci prova con un sinistro a giro che non termina lontano dall’incrocio di Prisco; al 25’ grande azione personale di Cozzari che trova sulla sua strada un ottimo Prisco, al 27’ tiro-cross di Brunozzi che viene deviato sulla traversa da Vagge, la sfera rimane in area ma la difesa novarese allontana. Al 32’ doppia occasione per i padroni di casa, colpo di testa di Coccolo all’angolino, miracolo di Prisco che sulla ribattuta non può nulla su Ciappellano ma la rete viene annullata per fuorigioco; finale pirotecnico, al 28’ su cross di Gemelli clamorosa traversa centrata da Di Maira con lo specchio libero perché Prisco era uscito all’inizio dell’azione, al 39’ Sangiorgio dalla distanza impegna Prisco a un intervento in due tempi, finalmente al 41’ arriva la rete dei locali con il nuovo entrato Faye bravo a capitalizzare un cross dello scatenato Coccolo, il risultato non cambi a più e il Gozzano può festeggiare il primo successo stagionale.

GOZZANO-LIGORNA 1-0

Marcatore: 41’Faye.

Gozzano (4-2-3-1): Vagge; Pici (26’st Bane), Ciappellano, Montesano, Nocastri; Castelletto (15’st Gemelli), Pennati (37’st Faye); Sangiorgio, Cozzari, Coccolo; Di Maira. A disposizione: Ujkaj, Scottu, Italiano, Rao, Faye, Paoluzzi, Numeroso. All. Schettino

Ligorna (3-4-3): Prisco; Garbarino A., Scannapieco (40’st Brusaca), Placido; Calcagno, Bacigalupo, Silvestri (26’st Ogliari), Brunozzi; Cirrincione (16’st Raja), Gomes De Pina (20’st Donaggio), Salvini. A disposizione: Atzori, Botta, Zaccaria, Garbarino J., Brusaca, Casanova. All. Monteforte

Arbitro: Zambetti di Lovere.

Note: Corner 7-7. Ammoniti Castelletto e Montesano per il Gozzano, Brunozzi e Calcagno per il Ligorna. Spettatori 200ca.