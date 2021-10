Salernitana-Genoa 1-0, Castori: "Prestazione di spessore"

Prima vittoria in campionato per la Salernitana che batte il Genoa per 1 a 0. Mister Castori ha commentato:

“Prima della partita di oggi, avevamo inanellato ottime prestazioni senza raccogliere quanto meritavamo. Abbiamo avuto la bravura di insistere su questa strada, sapendo che prima o poi avremmo ottenuto i giusti risultati. Siamo contenti perché siamo rientrati a pieno titolo nella lotta salvezza e per aver dato la prima soddisfazione a questa meravigliosa tifoseria, che oggi ci ha incitato incessantemente dall’inizio alla fine”.

“Tutti hanno dato alla gara la giusta interpretazione” – ha concluso il mister – “Gli attaccanti hanno dato una grossa mano, ma anche tutti gli altri hanno fatto una prestazione sopra le righe. Ribery ha fatto una partita incredibile, pur non essendo ancora al cento per cento. Al di là dei singoli, la prestazione della squadra è stata di spessore e dovremo essere bravi ad affrontare anche le prossime partite con lo stesso spirito”.