Mariglianese e San Giorgio pareggiano nell'anticipo di Serie D

Secondo pari esterno in campionato per il San Giorgio, che al Gobbato di Pomigliano impatta 0 a 0 con la Mariglianese. I granata si portano a quota due in classifica e mercoledì a Volla ospiteranno il Francavilla.

LA PARTITA - Rientra Di Domenicantonio che parte dalla panchina, fuori gli acciaccati Francesco Bertolo e Di Franco. Nel primo tempo la partita è molto tattica e combattuta, ma di occasioni ne arrivano poche. Raiola ha una buona chance sul sinistro al 20', palla a lato. Al 40' Varela di testa impegna Maione, poi in pieno recupero Barbato salva su Esposito. Nella ripresa Navas (55') sugli sviluppi di una palla inattiva non colpisce bene da buona posizione. Al 60' ghiotta palla gol per la Mariglianese: azione travolgente di Peluso sulla destra, cross per Esposito che spara alto. Il San Giorgio prova a vincerla con i tentativi di Varela (75'), Di Domenicantonio (90') e Cassese (94'), ma il risultato non si sblocca. Finisce 0 a 0, con i granata che scenderanno in campo mercoledì a Volla contro il Francavilla per la quarta di campionato.

TABELLINO

MARIGLIANESE (3-5-2): Maione; Tommasini, Varchetta, Sannia; Peluso, De Martino (82' Prevete), Langella, Aracri, De Angelis; Esposito G. (86' Esposito F.), Di Dato (69' Massaro). A disp.: Cafariello, Iacone, Palumbo, Liberti, Onesto, Orlando. All.: Sanchez

FC SAN GIORGIO (4-3-3): Barbato; Greco, Cassese, Bonfini, Mercorella (71' Porcaro); Navas (71' Di Domenicantonio), Caprioli, Ruggiero; Raiola (84' Tamsir), Varela (86' Zecchinato), Mancini (61' Di Pietro). A disp.: Cefariello, Bertolo S., Autieri, Piccolo. All.: Squillante

ARBITRO: Silvera di Valdarno. Assistenti: Cantatore-Salvemini (Molfetta)

NOTE: Spettatori 200 circa. Ammoniti: Peluso, Varchetta (M); Caprioli, Greco, Porcaro, Di Pietro (S). Angoli 6-4. Recupero: 2 pt, 5 st

Ufficio stampa San Giorgio Fc