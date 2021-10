Perugia. Alvini ne convoca 24 per il Benevento: quattro gli assenti

Saranno 24 i calciatori del Perugia che domani viaggeranno alla volta di Benevento per scendere in campo al "Vigorito" contro i giallorossi di mister Caserta. Il tecnico degli umbri, Massimiliano Alvini, dovrà fare i conti con quattro assenze: Dell’Orco, Manneh, Sounas e Bianchimano, con gli ultimi due fuori per scelta tecnica. Questo l'elenco completo:

PORTIERI: 1 Fulignati, 22 Chichizola, 31 Megyeri

DIFENSORI: 2 Rosi, 3 Righetti, 5 Angella, 21 Curado, 32 Zanandrea, 39 Sgarbi

CENTROCAMPISTI: 4 Gyabuaa, 6 Segre, 8 Burrai, 14 Murgia, 16 Ghion, 23 Falzerano, 25 Santoro, 19 Vanbaleghem, 28 Kouan, 30 Ferrarini, 44 Lisi

ATTACCANTI: 7 Carretta, 9, De Luca, 10 Matos, 11 Murano