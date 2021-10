Virtus Francavilla-Taranto, i convocati: out Pacilli

Giuseppe Laterza ha diramato la lista dei convocati in vista della gara valida per la settima giornata di Serie C girone C. Allo stadio Nuovarredo Arena, i rossoblù vorranno ritrovare i tre punti dopo il pareggio casalingo contro il Monterosi. La compagine di casa arriva da due vittorie consecutive, dunque si candida come avversario ostico da superare.

Ecco la lista dei convocati per la gara esterna in programma alle ore 17.30 tra Virtus Francavilla e Taranto:

Chiorra '01, Loliva '00, Antonino; Tomassini '02, Granata '00, Zullo, Benassai, Ferrara '99, De Maria '99, Riccardi; Marsili, Bellocq, Labriola '01, Civilleri, Cannavaro '02; Santarpia '00, Italeng '01, Saraniti, Giovinco, Mastromonaco '00