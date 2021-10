Sassuolo-Inter 1-2, Inzaghi ribalta la gara coi cambi

Nella settima giornata di Serie A il Sassuolo ospita al Mapei Stadium l’ Inter campione d’Italia. Nei neroverdi c’è Consigli nonostante qualche acciacco fisico in settimana, negli ospiti parte dalla panchina Dzeko in favore della coppia argentina Lautaro-Correa.

Cronaca. Prima parte di gara di marca neroverde, Berardi impegna subito Handanovic con un tiro da fuori. Al minuto 20’ Boga semina il panico nell’area nerazzurra costringendo Skriniar e fare fallo con conseguente calcio di rigore. Dal dischetto Berardi trasforma per il vantaggio Sassuolo. Al 35’ colossale palla per l’Inter: calcio di punizione di Calhanoglu, Dunfries mette in mezzo al volo ma Defrel salva togliendo palla dalla disponibilità di Perisic. Una manciata di minuti dopo Berardi sfiora il gol da cineteca, tiro al volo dai 25 metri su cui Handanovic mette in corner. Nel finale di tempo i neroverdi reclamano un cartellino rosso ad Handanovic per fallo su Defrel, l’arbitro lascia correre.

La ripresa si apre con il Sassuolo ancora avanti, Handanovic salva su Boga, il migliore dei suoi. Simone Inzaghi stravolge la formazione mettendo dentro Vidal, Dzeko, Di Marco e Darmian; ed è uno dei nuovi entrati, Dzeko, a trovare la rete su assist di Perisic. Sesto gol in sette presente per il bosniaco con la maglia dell’Inter. Momento decisivo al minuto 76': uscita avventata di Consigli che atterra Dzeko sulla riga dell'area di rigore. L'arbitro Pairetto concede il penalty che Lautaro Martinez trasforma per la rete del sorpasso nerazzurro. Cinque minuti dopo arriva il terzo gol degli ospiti ad opera di Dzeko, ma il guardalinee alza la bandierina, niente di fatto e si rimane sul 2-1 per i nerazzurri. Con questo risultato si chiude la gara, Sassuolo bene nella prima frazione di gioco ma troppo sterile nella ripresa.