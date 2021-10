Taranto, Laterza: "E' un derby, ci teniamo tutti a far bene"

Aria di derby tra Virtus Francavilla e Taranto, le due squadre si affrontano per la settima giornata di campionato per un solo obiettivo: la vittoria. La compagine di Taurino arriva in uno stato di forma ottimale grazie alle due vittorie consecutive, i rossoblù devono riscattare il pareggio interno contro il Monterosi nel turno infrasettimanale. Giuseppe Laterza, alla vigilia, ha parlato come di consueto in conferenza stampa.

"Sarà una gara importante, è un derby e ci teniamo tutti a fare bene. Si affrontano due squadre che hanno avuto un buon inizio di campionato e che si giocheranno la partita al massimo delle proprie energie" ha dichiarata il tecnico dei rossoblù. "Sarà una gara diversa rispetto al turno di Coppa Italia, perchè sono passati sei turni e le due squadre hanno messo minuti nelle gambe, il Francavilla certamente propone un buon gioco ha tanto dinamismo e individualità. Sarà una gara difficile da affrontare, dovremo fare una grande gara".

Laterza parla della forza del Francavilla, del valore del tecnico Taurino in grado di improntare la sua idea e il suo carattere. Per quanto riguarda l'approccio, sottolinea Laterza, deve essere identico a quello mostrato nelle altre gare. Conterà aggredire l'avversario ed essere determinati dal primo all'ultimo minuto. Una prova di forza, dunque, attende il Taranto contro un avversario ostico, da affrontare con la testa e con il cuore.