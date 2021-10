Borgosesia-Asti 1-1, granata beffati allo scadere

Proprio all'ultimo minuto di recupero sfuma la prima vittoria stagionale per il Borgosesia che domina in lungo e in largo la partita con l'Asti ma ottiene un misero punto non riuscendo a centrare il primo successo del 2021/2022; terzo pareggio in tre partite per gli ospiti decisamente fortunati in questo avvio di annata, anche con Novara e Gozzano avrebbero meritato di perdere.

La cronaca Borgosesia subito pericoloso con Manfrè che non inquadra la porta, al 9' bella parata di Brustolin su Guatieri, ancora attento il portiere dell'Asti al 20' su un tentativo di Manfrè. Dopo un tiro di Guatieri parato ancora una volta da Brustolin si vede l'Asti con Masoello e Acosta, Gilli non si lascia sorprendere, prima dell'intervallo arriva il meritato vantaggio dei granata, Omoregbe impegna Brustolin sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la palla arriva a Guatieri che non lascia scampo al portiere avversario. Sempre e solo Borgosesia nella ripresa, ci provano Manfrè e Omoregbe ma Brustolin è ancora super, al 20' azione personale di Omoregbe che però conclude tra le braccia di Brustolin; il finale vede gli ospiti cercari il pareggio dopo che Bernardi spreca la palla del due a zero, Trevisiol dalla distanza confeziona la beffa granata.