Novara-Varese 2-1, il cuore azzurro batte fortissimo

Rocambolesca prima vittoria in serie D per il Novara che in pieno recupero batte il Varese dopo essere stato in svantaggio a un quarto d’ora dalla fine, un successo meritato per quanto visto nel primo tempo dove gli azzurri hanno colpito due legni, meno bene nella ripresa la formazione di Marchionni che continua a pagare una condizione deficitaria per via della preparazione iniziata in ritardo.

Il Novara sbatte sui legni, il primo tempo finisce zero a zero Dopo una fase di studio il Novara va vicinissimo al vantaggio al 16’, Gonzalez inventa per Vuthaj che colpisce il palo a Priori battuto, azzurri sfortunati nella circostanza. Ancora i legni del “Piola” impediscono alla formazione di Marchionni di passare in vantaggio al 27’, Gonzalez con una punizione dal limite simile a quella con cui aveva sbloccato il ritorno della finale play-off contro il Padova incoccia sulla traversa; il Varese si vede al 32’ con Foschiani che impegna Raspa ad un intervento non semplice, rispondono gli azzurri con un sinistro di Di Masi alto, prima dell’intervallo un diagonale di Gonzalez viene bloccato da Priori.

Vuthaj risponde a Premoli,Di Masi manda in estasi il popolo azzurro Il primo sussulto della ripresa è del Varese, all’11’ Pastore impegna Raspa che in due tempi fa correre qualche brivido al pubblico del “Piola”; il Novara è abulico e non riesce a tessere trame di gioco interessanti, la condizione è ancora approssimativa e al 31’gli ospiti vanno vicino al vantaggio con Pastore su cui è bravo Raspa, sulla respinta Tosi fallisce il tap-in vincente ma sul successivo calcio d’angolo Premoli lasciato libero dalla difesa di casa insacca di testa facendo esplodere lo spicchio di tifosi arrivati da Varese. Nel momento più acuto di difficoltà il Novara trova subito il pareggio, un disimpegno troppo lezioso del Varese viene intercettato da Di Masi, Gonzalez serve Vuthaj che non sbaglia, secondo gol in maglia azzurra per l’Albanese e partita che cambia con Gonzalez e compagni a credere nella rimonta, viene espulso Marchionni per proteste e il pareggio sembra inevitabile quando Gonzalez serve Di Masi che non sbaglia, il “Piola” esplode come ai bei tempi e il Novara centra la prima vittoria stagionale.

NOVARA-VARESE 2-1

Marcatori: 33’st Premoli (V), 36’st Vuthaj (N), 48’st Di Masi (N)

Novara (3-5-2): Raspa; Bonaccorsi, Bergamelli (15’st Tentoni), Agostinone (33’st Vimercati); Paglino, Bortoletti (27’st Capano), Benassi, Di Masi, Pagliai (36’st Pereira); Gonzalez, Vuthaj. A disposizione: Pugliese, Spina, Capone, Spadini, Amoabeng. All. Marchionni

Varese (3-4-1-2): Priori; Mapelli, Monticone, Parpinel; Premoli, D’Orazio, Cantatore (1’st Tosi), Foschiani; Mamah; Minaj (1’st Pastore), Di Renzo (27’st Piraccini). A disposizione: Pedretti, Petrella, Battistella, Baggio A., Aiolfi, Baggio L. All. Rossi

Arbitro: Vingo di Pisa.

Note: Corner 4-3. Ammoniti Bortoletti, Benassi e Di Masi per il Novara, Cantatore e Pastore per il Varese. Al 39’st espulso Marchionni per proteste. Spettatori 2000ca