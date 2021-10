Il Sorrento agguanta il Bitonto: sfida in parità

Buon pari ma qualche rimpianto per il Sorrento, che ha riagguanto il Bitonto nella ripresa ma ha sfiorato il colpaccio in Puglia. Il 3-5-2 proposto da Cioffi ha evidenziato diverse novità: Volzone tra i pali, La Monica esterno destro e Diop in mediana con Romano che a sinistra ha sostituito Calabrese.

Avvio di marca bitontina con gran parata di Volzone su Santoro, ben imbeccato da Mariani. Netto il fuorigioco di Lattanzio in occasione del gol annullato ai pugliesi al 26’ mentre Santoro al 30’ è scappato a Mansi eludendo l’offside e con il mancino ha battuto Volzone per il vantaggio del Bitonto. Reazione rossonera con un destro di Diop sugli sviluppi di una punizione laterale, palla a lato di poco. Volzone invece si è eretto a protagonista al 41’ su un colpo di testa di Danilo Colella da azione d’angolo, una parata che in pratica ha chiuso il primo tempo. Sorrento con il 4-3-1-2 nella ripresa (Cassata trequartista) e con Acampora al posto di Mansi.

Al 4’ il Sorrento ha pareggiato: punizione laterale di Cassata e colpo di testa vincente di La Monica appostato sul secondo palo. Bitonto in dieci pochi minuti dopo per il secondo giallo rimediato da Biason. Cioffi ha messo dentro Sosa passando al 4-2-3-1 ed il Sorrento ha subito creato quattro opportunità: due con Gargiulo (sinistro impreciso da buona posizione e spiazzata di testa fuori di pochi centimetri) ed un paio con Sosa (colpo di testa debole tra le braccia di Carotenenuto) e Iadaresta (incornata a lato su cross di Mezavilla).

Al 38’ però è stato Acampora sulla linea - a portiere battuto - a salvare i rossoneri sul mancino di Palumbo mentre nel finale De Marco ha trovato solo l’esterno della rete su assist di Cassata.

Area comunicazione Sorrento