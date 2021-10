Real Agro Aversa-Giarre 1-0: Russo regala il secondo successo di fila

Seconda vittoria consecutiva per il Real Agro Aversa che, tra le mura amiche dello Stadio Comunale "Augusto Bisceglia", supera il Giarre 1946 con il risultato di 1-0. Momento positivo per la compagine del Presidente Guglielmo Pellegrino che si conferma alla grande dopo la vittoria sul campo della Sancataldese. Il Giarre 1946, che tra le proprie fila presentava la novità Angelo Scalzone, esperto attaccante ex Aversa prelevato pochi giorni fa, fallisce nuovamente l'appuntamento con il primo successo stagionale.

Parte subito sull'acceleratore il Real Agro Aversa che, dopo appena quattro minuti di gioco, si rende pericoloso con Schiavi che si incunea in area e prova la conclusione che viene respinta dalla retroguardia ospite. Al 8' Ficarrotta pericoloso su punizione, para Lombardo. Al 13' ancora il Giarre 1946 si fa vedere dalle parti di Lombardo con Arcidiacono, ma la sua conclusione di destro viene respinta dal portiere aversano. Al 14' arriva il vantaggio del Real Agro Aversa: Domenico Russo supera Barbagallo con un preciso destro. Al 18' ancora lo scatenato Russo tenta il tiro dalla distanza, para Barbagallo. Al 42' Mariani, dagli sviluppi di un calcio di punizione, lascia partire una gran conclusione che termina di poco a lato. La prima frazione di gioco si chiude sul punteggio di 1-0: gara maschia e combattuta, le due squadre si sfidano a viso aperto e senza esclusioni di colpi.

Al 52' ospiti vicini al pareggio con il destro a volo di Arcidiacono che termina di poco fuori. Al 53' rispondono i padroni di casa con la traversa di Strianese. Al 56' Ndiaye su calcio piazzato tenta la conclusione che viene parata da Barbagallo. Al 62' vicinissimo al pari il Giarre 1946 con Cocimano che, da calcio piazzato, lambisce il palo. Al 62' destro a giro di Strianese che finisce di un niente fuori. Al 71' miracolo di Barbagallo sul destro potente di Ndiaye. Al 75' altra traversa colpita da Strianese. Al 77' ci prova il neoentrato Chianese che impegna Barbagallo con un destro violentissimo. Nei minuti finali, gli ospiti tentano il tutto per tutto e si riversano nell'area di rigore del Real Agro Aversa, ma la compagine aversana è brava a respingere tutti i pericoli e porta a casa altri tre punti molto importanti per la classifica e per il morale del gruppo. Prestazione più che positiva per i giovani di mister Giovanni Sannazzaro che hanno dominato per larghi tratti del match, l'1-0 sta sicuramente stretto. Il Giarre 1946 esce a mani vuote dall'Augusto Bisceglia di Aversa: il club siciliano, già dal prossimo turno di campionato, è chiamato ad una reazione importante dopo un inizio di stagione molto complicato. Da segnalare la presenza di circa dieci tifosi arrivati da Giarre per supportare la propria squadra del cuore.

REAL AGRO AVERSA - GIARRE 1946 1-0

REAL AGRO AVERSA: Lombardo, Di Lorenzo, Mariani, Strianese (44' st Russo Gianpaolo), Russo Vincenzo, Hutsol, Schiavi, Russo Domenico (30' pt Gala), La Monica (31' st Chianese), Ndiaye (36' st Amabile), Montaperto 7 (48' st Cavallo). A disposizione: De Simone, Affinito, Iannone, Riccardi. Allenatore: Sannazzaro Giovanni.

GIARRE 1946: Barbagallo, Priola, Beye, Arcidiacono, Cocimano (36' st Rossitto), Ficarrotta (14' st Scalzone), Marchetti (23' st Concialdi), Guerci, Cozza (14' st Sessa), Iseppon, Panebianco (36' st Zappalà). A disposizione: Quartarone, La Rosa, Nicotra, Puglisi. Allenatore: Cacciola Gaspare.

ARBITRO: Claudio Allegretta di Molfetta.

Assistenti: Maurizio Patruno di Bari e Giovanni Massari di Molfetta.

RETI: 14’ pt Russo Domenico.

NOTE: campo in discrete condizioni. Ammoniti: Hutsol (R), Strianese (R), Beye (G), Zappalà (G). Calci d'angolo: 4-5.