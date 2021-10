Benevento-Perugia 0-0: giallorossi in serata no, Paleari in forma

Un Benevento decisamente non in giornata di grazia viene fermato sullo 0-0 dal Perugia al "Vigorito". Gli ospiti sono stati più pericolosi dei giallorossi con il palo e Paleari che hanno salvato la porta dalla capitolazione.

Mister Caserta, ex dell'incontro, sostituisce lo squalificato Glik con Vogliacco ed in attacco presenta l'altro ex Elia al posto dell'infortunato Improta. Alvini, tecnico degli umbri, presenta Kouan alle spalle di Matos e De Luca.

La prima frazione non presenta grosse emozioni ma si apre con una occasione favorevole ai padroni di casa che falliscono il gol dopo 3' con Elia che apre troppo il destro ed il suo diagonale termina a lato. Il Perugia replica al 26' con un tiro di Matos che viene respinto da Paleari, la palla viene rimessa in area per Kouan che fallisce di poco il bersaglio. Le uniche due altre occasioni degne di menzione capitano sui piedi di Lisi, per gli ospiti, e di Insigne, per i sanniti: il primo vede il suo tiro, al 31', uscire di poco sul fondo; il tiro dell'esterno napoletano, fresco di rinnovo contrattuale fino a 2024, viene deviato in corner da Chichizola. La prima frazione si chiude sullo 0-0.

La ripresa è decisamente più viva e si apre con un colpo di testa di Lapadula, sugli sviluppi di una punizione calciata da Calò, che termina di poco a lato. Al 63' Insigne arma il sinistro, calcia dal limite, la palla batte a terra davanti a Chichizola che, però, non si lascia sorprendere e blocca a terra. Il Perugia sale in cattedra e sfiora il gol al 73' con Kouan che coglie la base del palo alla destra di Paleari con un tiro dal limite. All'85 è l'estremo difensore giallorosso a salvare il risultato con una grande parata di istinto su tiro di Matos in corsa, servito da Falzerano. Cinque minuti dopo è ancora Matos a sfiorare il gol con un colpo di testa: la palla attraversa tutto lo specchio della porta e si perde sul fondo. Dopo 6' di recupero, il signor Marinelli, arbitro dell'incontro, decreta la fine delle ostilità: tra Benevento e Perugia finisce 0-0.

IL TABELLINO