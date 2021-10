Virtus Francavilla-Taranto: pareggio importante per i rossoblù

Il Taranto pareggia in casa della Virtus Francavilla ottenendo un punto importante per la classifica e il morale. Il derby è stato particolarmente intenso, tra due squadre che non mollano di un centimetro cercando sempre il massimo nei 90'. Alla Nuovarredo Arena il Taranto è determinato sin dai primi minuti portandosi in avanti alla ricerca del goal del vantaggio. Una mentalità che consente al tecnico Giuseppe Laterza di presentarsi in qualsiasi stadio e giocarsela contro tutti e tutto. Il Taranto, finalmente, riceve il giusto rispetto, costruito con il gioco e la determinazione.

Nei primi 10', l'estremo difensore del Francavilla deve lavorare tanto per evitare lo svantaggio: prima Giovinco poi Riccardi ci provano dalla distanza. Al 14' è Saraniti a rendersi pericoloso, ma la sfera termina fuori di poco. Al 23' l'episodio chiave: calcio di rigore per i padroni di casa e Maiorino sbaglia calciando sulla traversa. Il Taranto deve difendersi e subire la spinta dei padroni di casa, facendolo con ordine. La partita mostra lo stesso canovaccio tattico: a tratti il Francavilla si accende e mette in pericolo i rossoblù, mentre questi ultimi ci provano e creano più di qualche grattacapo alla retroguardia dei padroni di casa.

Nel post partita, il direttore sportivo Montervino è contento per la prestazione dei ragazzi ma sente il rammarico per le occasioni avute nel corso della partita. Soddisfazione massima perchè il Francavilla rappresenta attualmente una delle compagine più attrezzate del girone C e, dunque, merito del Taranto nell'aver impostato una gara attenta e allo stesso tempo aggressiva e senza paura.