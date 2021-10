Benevento. Caserta: "Troppi errori ma il punto muove la classifica"

Dopo il deludente pareggio per 0-0 ottenuto contro il Perugia, il tecnico del Benevento, Fabio Caserta, ha risposto alle domande dei cronisti dalla sala stampa del "Vigorito". Queste le parole dell'allenatore giallorosso:

"E' un punto che muove la classifica ma c'è tanto da lavorare. Abbiamo sbagliato tanti passaggi facili, abbiamo fatto errori di concentrazione. La strada è lunga e queste partite spesso rischi anche di perderle. Nella ripresa abbiamo fatto meglio perché abbiamo tenuto meglio il campo anche se le occasioni migliori le hanno avute loro.

Dobbiamo cambiare l'approccio alla partita ed essere più convinti dei nostri mezzi. Siamo timorosi e la poca convinzione si è vista in alcune giocate sbagliate oggi. Il risultato, tutto sommato, è giusto.

Foulon ha avuto una giornata storta, non è entrato proprio in partita sbagliando tanto. Così ho deciso a fine primo tempo di cambiarlo con Masciangelo. Abbiamo spinto di più sulle fasce ma è mancata convinzione e cattiveria.

Rispetto al Como è un passo indietro sul piano del gioco. Il Perugia è venuto a giocarsi la partita a viso aperto e ci ha messo in difficoltà. L'unico aspetto positivo è il punto preso perché quando non puoi vincere almeno bisogna portare a casa il punto.

Moncini? Ho provato a giocare con tre punte vicine per creare pericoli alla difesa avversaria. Qualcosa di buono, anche sui colpi di testa, si è visto.

Questa squadra ha potenzialità importanti ma dobbiamo capire che ci sono difficoltà durante le partite: non possiamo permetterci cali di tensione e non dobbiamo farci prendere dalla frenesia di segnare subito forzando le giocate altrimenti si cercano solo palle lunghe e non si conclude nulla.

Non possiamo pensare di vincere tutte le partite in un campionato difficile come la Serie B. Serve continuità di risultati e di gioco, non dobbiamo guardare la classifica. Il pari di oggi la classifica la muove comunque. Non ci dobbiamo esaltare nelle vittorie così come non dobbiamo abbatterci quando la vittoria non arriva".