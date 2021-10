Casertana-Team Altamura 1-1: Baradji pesca il jolly, Liccardi pareggia

Sotto per un jolly dalla distanza pescato Baradji nel primo tempo, nella ripresa la Casertana la riesce a raddrizzare con una prestazione in crescendo. Liccardi pareggia con uno stacco imperioso, poi i falchi cercano il forcing. Sulla strada dei rossoblu anche un super Giuliani, provvidenziale in più d’una occasione.

Finisce in parità, dunque, la prima delle tre partite che gli uomini di mister Maiuri sono chiamati ad affrontare in rapida successione.

CASERTANA-TEAM ALTAMURA 1-1

CASERTANA: Trapani, Chinappi (16' st Vicente). Di Somma, Rainone, Vacca (43' st Carannante), Liccardi, Sambou (7' st Sansone), Monti, Feola (26' st Maresca), Cusumano (26' st Mansour), Tufano. All.: Maiuri

A disp.: Sarracino, Felleca, Nicolau, Capitano.

TEAM ALTAMURA: Giuliani, Sales, Barg Moser, Clemente, Mattera, Baradji, Cancelliere (11' st Massari), Monaco, Tedesco, Zerbo (11' st Caruso), Ziello. All.: Pezzella

A disp.: Spina, De Vivo, Romano, Russotto, Molinaro, Kabine, Errico.

All.: Cevenini di Siena

Reti: 22' pt Baradji (A), 36' st Liccardi (C)

Ammoniti: Tedesco, Cusumano, Giuliani, Tufano