Pro Vercelli-Sudtirol 0-2, prima sconfitta per la Pro

Primo stop stagionale per la Pro Vercelli che nel big match della settima giornata del girone A di Serie C viene sconfitta dal Sudtirol con un gol per tempo. Uno stop che testimonia il valore degli avversari che con una partita in meno sono potenzialmente in testa al raggruppamento.

La cronaca Pro Vercelli subito pericolosa con Emmanuello e Comi che non inquadrano la porta, brivido al 17’ quando un tiro di Casiraghi termina fuori di pochissimo. Alla mezzora grande opportunità per la Pro, sull’errore di Zaro Comi e Rolando non riescono a trovare la conclusione vincente, sul prosieguo dell’azione Poluzzi anticipa Erradi. Prima dell’intervallo il Sudtirol passa, ripartenza di Odogwu che lancia Malomo che con una gran conclusione batte Tintori, uno a zero per gli ospiti e squadre negli spogliatoi.

La Pro ci prova al 52’ con Crialese che non inquadra di un soffio la porta, al 54’ cross dello stesso Crialese per Rolando che di testa manda fuori, al 58’ grande chance per il Sudtirol per raddoppiare, sulla linea Crialese sventa la minaccia. Il Sudtirol è sempre pericoloso in contropiede, al 70’ Rover impegna Tintori in angolo, all’84’ il raddoppio degli ospiti con Fischnaller, non può nulla l’estremo di casa sulla conclusione dell’attaccante avversario. Al novantesimo Comi va vicino alla rete della bandiera, Coluzzi gli dice di no.