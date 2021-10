Benevento. Col Perugia poco carattere ma anche lacune tattiche

Nella partita pareggiata ieri sera dal Benevento contro il Perugia, al di là del "punto che muove la classifica", gli aspetti negativi della prestazione offerta dai giallorossi hanno superato di gran lunga quelli positivi.

La giornata "no", come quella capitata a Foulon, può capitare ad ogni squadra ma il problema che è emerso contro gli umbri è che alla Strega sono mancati carattere e alternative tattiche.

Il carattere sarebbe servito nella ripresa quando il Perugia è calato fisicamente alla distanza, il Benevento ha preso campo ma non ha saputo mettere l'avversario all'angolo e sferrare il colpo del k.o.; così come è mancato nel finale di gara quando i ragazzi di Alvini hanno addirittura sfiorato il colpo da 3 punti ed a salvare i giallorossi è stato un super-Paleari. E' mancato, per intenderci, quel carattere visto a Como dopo essere rimasti in 10 uomini e che aveva portato Letizia e compagni a sfiorare addirittura la vittoria.

Sotto diversi aspetti si è vista la squadra che aveva pareggiato sempre per 0-0 contro il Lecce: una compagine remissiva, poco capace di sviluppare una trama di gioco che non sia quella del lancio lungo per la punta o dell'azione di rimessa. E qui si evidenzia la seconda carenza dell'undici di mister Fabio Caserta: come più volte sostenuto in conferenza dal tecnico dei sanniti, di lavoro da fare ce ne è ancora tanto ma, dopo sette gare di campionato, ci si aspetterebbe di vedere una squadra che abbia una idea di gioco definitiva seppur non perfezionata. Ieri il modulo scelto è stato il 4-3-3 ma Lapadula è stato cercato solo con lanci lunghi dalle retrovie, lui che è un attaccante che predilige la profondità e che è anche in grado di far salire la squadra quando la pressione avversaria aumenta. A poco è servito anche l'inserimento di Moncini il cui ingresso avrebbe dovuto dare maggior peso all'attacco dei padroni di casa ma che, nei fatti, non ha dato poco contributo alla causa.

La pausa per le nazionali arriva, forse, al momento giusto perché consentirà a mister Caserta, seppure senza i quattro nazionali, di lavorare sulla coesione in campo e sulle idee di gioco in modo da farsi trovare pronti alla ripresa.