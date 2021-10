Scienza: “Condannati dagli episodi ma sconfitta giusta”

Primo stop stagionale per la Pro Vercelli che contro un ottimo Sudtirol perde due a zero, commenta con realismo la partita il tecnico delle bianche casacche Scienza: “Abbiamo disputato un buon primo tempo, il gol è arrivato da una nostra occasione ed era evitabile. Loro sono tra le formazioni più solide dei tre gironi ma nonostante la nostra condizione non fosse ottimale non ho visto una grande distanza tra le due squadre; l’episodio ci ha condannati, contro queste squadre diventa difficile recuperare.

Le assenze hanno pesato, loro sono fortissimi e noi ad un certo punto eravamo sulle gambe, il risultato è giusto perché hanno sfruttato le chance che gli abbiamo concesso, ci è mancato qualcosa per rompere l’equilibrio del match”.