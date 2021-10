Al Curcio decide un rigore di Moro: il Catania passa a Picerno

E' un rigore di Moro a 10' dalla fine a decretare la prima vittoria esterna del Catania a Picerno. I ragazzi di Palo, alla loro prima storica gara professionistica al Curcio, non riescono a dare la soddisfazione ai propri tifosi di un risultato positivo contro un avversario quotato. Il Catania attacca ad inizio gara con Moro il cui destro al 12' è respinto da Albertazzi. Gli etnei continuano ancora con Moro al 27' che sfiora il palo su traversone di Greco. La prima occasione melandrina è di Carrà al 29', servito da Reginaldo, che con il mancino trova la risposta di Sala in corner. Sul finale della prima frazione Reginaldo imbecca Vivacqua che crossa per il colpo di testa di Coratella bloccato dall'estremo difensore rossoblu. Ad inizio ripresa il Catania si propone con il mancino di Piccolo che trova la respinta in scivolata di Ferrani. A metà seconda frazione Albertazzi nega il vantaggio a Piccolo su suggerimento di Piccolo. Poco dopo sono Reginaldo e Pitarresi a vedersi respingere il tiro da Sala. Poi l'episodio decisivo a 10' dalla fine con Ferrani che trattiene irregolarmente Moro e quest'ultimo trasforma il rigore. Nel forcing finale Terranova colpisce un clamoroso palo e il Catania riesce a mantenere la porta inviolata.

PICERNO 0

CATANIA 1

PICERNO (4-2-3-1): Albertazzi, Ferrani, Allegretto, Guerra, Setola (42′ st D’Angelo), Pitarresi, Dettori, Carrà (36′ st Stasi), Vivacqua (1′ st De Marco), Reginaldo, Coratella (18′ st Terranova). A disp.: Summa, Finizio, De Cristofaro, Dias, Gerardi, Viscovo, De Franco, De Ciancio. Allenatore: Palo.

CATANIA (4-4-2): Sala, Claiton (15′ st Ercolani), Maldonado (40′ st Izsco), Rosaia, Biondi (15′ st Russotto), Piccolo (27′ st Provenzano), Greco (40′ st Ropolo), Monteagudo, Pinto, Moro, Calapai. A disp.: Coriolano, Borriello, Pino, Cataldi, Sipos. Allenatore: Mularoni (squalificato Baldini).

RETE: 35′ st Moro (rig.)

ARBITRO: Carrione della sezione di Castellamare di Stabia) (Porcheddu-Moroni)

NOTE: Ammoniti: Pitarresi e Reginaldo (P); Greco e Rosaia (C) Recupero: pt 0'; st 4'. Angoli: 3-3. Spettatori 450 circa di cui 25 ospiti.