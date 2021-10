Juve Stabia-Palermo: le formazioni ufficiali del posticipo

Le formazioni ufficiali della gara Juve Stabia-Palermo, valevole per la 7a giornata del campionato di serie C 2021-2022, in programma alle ore 21.00.

JUVE STABIA: 35 Sarri, 3 Rizzo, 5 Schiavi, 6 Tonucci (cap.), 11 Panico, 16 Squizzato, 20 Troest, 24 Caldore, 25 Altobelli, 27 Donati, 32 Evacuo.

A disposizione: 1 Russo, 23 Lazzari, 2 Todisco, 7 Stoppa, 8 Scaccabarozzi, 9 Eusepi, 10 Bentivegna, 14 Berardocco, 17 Guarracino, 18 Della Pietra, 19 Lipari, 28 Esposito.

Allenatore: Novellino.

PALERMO: 1 Pelagotti; 25 Buttaro, 33 Perrotta, 15 Marconi; 77 Doda, 11 Dall'Oglio, 20 De Rose (cap.), 30 Valente; 23 Fella, 10 Silipo; 9 Brunori.

A disposizione: 12 Massolo, 3 Giron, 5 Marong, 54 Peretti, 79 Lancini, 17 Luperini, 7 Floriano, 31 Corona, 27 Soleri.

Allenatore: Filippi.

ARBITRO: Carella (Bari).

ASSISTENTI: Ricciardi (Ancona) - Pedone (Reggio Calabria).