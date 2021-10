Juve Stabia-Palermo 0-0: le vespe sfiorano il colpo all'ultimo respiro

Finisce in parità il posticipo del girone C di Serie C tra Juve Stabia e Palermo.

Al Menti di Castellammare di Stabia gara povera di emozioni con poche occasioni da rete. Un pareggio sostanzialmente giusto anche se è la Juve Stabia a rammaricarsi: la miglior occasione della gara capita all'ultimo minuto ma Stoppa non riesce a superare Pelagotti che blinda lo 0-0.

TABELLINO

JUVE STABIA (3-5-2): Sarri; Tonucci, Troest, Caldore (54' Esposito); Donati, Schiavi (71' Stoppa), Squizzato (58' Berardocco), Altobelli, Rizzo; Panico (71' Bentivegna), Evacuo (54' Eusepi). A disp.: Russo, Lazzari, Todisco, Guarracino, Scaccabarozzi, Della Pietra, Lipari. All. Novellino.

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Buttaro, Marconi, Perrotta; Doda, De Rose, Dall'Oglio (46' Luperini), Valente; Silipo (83' Giron), Fella (58' Floriano); Brunori (71' Soleri). A disp.: Massolo, Marong, Lancini, Peretti, Corona. All. Filippi.

ARBITRO: Carella di Bari (Ricciardi-Pedone).