F. Andria, Panarelli: "Dobbiamo sudare la maglia fino al 100° minuto"

A Catanzaro per riscattare la brutta prestazione contro il Foggia.

Mister Panarelli vuole una reazione dai suoi ragazzi, apparsi decisamente sottotono contro i satanelli: "Abbiamo archiviato la partita con il Foggia, la più brutta gara da quando sono ad Andria. Andiamo a Catanzaro a giocarci la partita a viso aperto e cambiare atteggiamento rispetto all'ultima gara. Abbiamo lavorato intensamente questa settimana, siamo consapevoli di quello che è stato il nostro passo falso, soprattutto dal punto di vista della prestazione. Dobbiamo sudare la maglia fino al centesimo minuto, sia per rispetto verso noi stessi che verso i tifosi e la società. Zampano non è ancora disponibile per quanto riguarda la gara, ma l'ho convocato ugualmente. Di Noia non si allena da quattro giorni per un problema fisico, non è tra i convocati. Tutte le gare di questo campionato sono difficili, siamo concentrati su di noi e vogliamo dare una risposta a tutti con una buona prestazione".