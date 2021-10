Serie D, il Chieri in vetta a punteggio pieno

Un terzo turno decisamente interessante quello del girone A di Serie D con tante partite combattute e con il Chieri che rimane l’unica formazione a punteggio pieno, i torinesi battono tre a zero l’Imperia e allungano a quota nove a più due sul Bra che con una doppietta dello scatenato Alfiero passa in casa della Lavagnese. Inciampa il Casale che in superiorità numerica non va oltre l’uno a uno contro il Vado, ruggisce il Novara che dopo aver gettato al vento due vittorie contro Asti e Borgosesia supera in rimonta il Varese dopo che i biancorossi erano passati in vantaggio con Premoli, di Vuthaj e Di Masi le reti azzurre con Gonzalez grande protagonista autore di due assist (e una traversa).

Tre i pareggi di giornata, beffato il Borgosesia che subisce l’uno a uno a tempo praticamente scaduto in casa contro l’Asti, finisce a reti bianche Saluzzo-RG Ticino.

Prima vittoria anche per il Gozzano, il 2002 Faye pone fine all’imbattibilità del Ligorna che arrivava da due successi senza reti subite; passa il Derthona a Caronno per due a zero, stesso punteggio per il Pontdonnaz che beneficia del ritorno di Cretaz per superare la Sanremese.

Nell’ultimo incontro di giornata successo interno del Fossano sul Sestri Levante per due a uno, liguri ancora a quota zero ma con il recupero contro il Casale ancora da disputare.

Risultati e classifica di giornata