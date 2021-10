Inizia il nuovo corso per arbitri a Moliterno: iscrizione entro il 30

L'AIA di Moliterno ha indetto il nuovo corso per arbitri per la stagione 2021-22. C'è tempo fino al 30 ottobre per iscriversi dall'età di 14 a 40 anni. Al termine del corso svolto sarà riconosciuto rimborso economico per ogni gara, crediti formativi extrascolastici, divisa ufficiale e accesso gratuito a tutti gli stadi. Per le info ci si può rivolgere al 3392702204, alle pagine Facebook e Instagram dell'AIA Moliterno e all'email moliterno@aia-figc.it.