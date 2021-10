Salernitana, offerte di acquisto "non congrue". Nuova proroga, la nota

I Trustee hanno ricevuto, nel termine fissato al 30 settembre 2021, alcune offerte che non possono essere attualmente ritenute valide, congrue e vincolanti per il trust. Nel confermare che proseguono le interlocuzioni con tali offerenti, al fine di addivenire ad una vincolante e congrua “proposta irrevocabile di acquisto di partecipazioni sociali” e – considerando l’attuale mancanza da parte del Trust di accettazione alle offerte ricevute entro il 30.09.2021 – è data possibilità ad eventuali altri interessati di presentare offerte entro il prossimo termine del 15.11.2021, precisando che :

A. al fine di perseguire lo scopo per il quale il Trust Salernitana 2021 è stato costituito, i Trustee hanno determinato il Prezzo Minimo di vendita;

B. il prezzo offerto per l’acquisto deve intendersi riferito alle partecipazioni rappresentanti il 100% del capitale sociale della Società U.S. Salernitana 1919 s.r.l. ( la “Società”) nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;

C. la compravendita del capitale della Società è soggetta alla verifica di requisiti dell’offerente ed in particolare: (i) requisiti di Indipendenza (ii) requisiti economici, patrimoniali e finanziari congrui, nonché di tutti i requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente;

D. per trasmettere al potenziale offerente la documentazione necessaria alla Due Diligence (“Data Room”), i Trustee devono ricevere le dichiarazioni di Indipendenza e Confidenzialità di cui ai testi che saranno trasmessi su richiesta del soggetto che manifesti l’interesse alla trustsalernitana2021@legalmail.it;

E. il compimento della Due Diligence da parte dell’offerente deve essere compiuta inderogabilmente nel termine di 30 gg dal ricevimento della documentazione;

F. il Trust Salernitana 2021 e per esso i trustee non forniscono garanzie sulla situazione patrimoniale economico e finanziaria della Società . Sono a carico dell’offerente tutte le verifiche in sede di Due Diligence.

G. il pagamento del prezzo di compravendita è previsto venga saldato contestualmente all’atto di trasferimento delle partecipazioni;

H. il Trust Salernitana 2021 cesserà con la vendita del 100% del capitale della Società, da regolarsi entro il 31.12.21;

I. la proposta di acquisto deve essere formulata nella forma di “proposta irrevocabile di acquisto di partecipazioni sociali” irrevocabile fino al 15/12/2021 e senza alcuna condizione e dovrà contenere (i) la esplicita dichiarazione di possesso dei requisiti economici, patrimoniali e finanziari congrui, nonché di tutti i requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente; (ii) la esplicita dichiarazione di consapevolezza che F.I.G.C. e COVISOC, potranno richiedere informazioni e l’adeguamento per i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla specifica normativa; (iii) la esplicita dichiarazione di esonero da responsabilità dei trustee in merito alla documentazione prodotta per la Due Diligence ed alle conseguenze derivanti dagli accertamenti che FIGC E COVISC effettueranno sul possesso dei requisiti in capo all’acquirente e da eventuali richieste;

J. al fine di garantire la solvibilità rispetto all’impegno assunto con la proposta irrevocabile di acquisto, l’offerta deve essere accompagnata da documentazione attestante la sussistenza del credito per effettuare l’operazione fornita da un primario istituto di credito bancario;

K. l’offerente dovrà versare, contestualmente all’offerta, sul conto corrente del trust a mezzo bonifico bancario (di cui verranno fornite le coordinate) l’importo corrispondente al 5% del prezzo offerto a titolo di acconto cauzionale, che verrà restituito se l’offerta non venisse accettata o decadessero i tempi;

L. al ricevimento dell’offerta di acquisto come prospettata, il Trust Salernitana 2021 si riserva di accettare la stessa, entro il termine di irrevocabilità di cui al punto I), avuto riguardo alla congruità del prezzo offerto, al rispetto delle modalità e dei termini indicati, alla compliance sull’offerente, eseguita in considerazione dei requisiti di Indipendenza, economici, patrimoniali e finanziari, nonché ai requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente;

M. qualora venisse accettata una offerta, il trasferimento formale delle partecipazioni e contestuale saldo del prezzo dovrà avvenire entro i 10 gg successivi e comunque entro il 31 dicembre 2021;

N. nel caso di più offerte, ritenute valide e congrue dai Trustee, verrà indetta una gara fra gli offerenti – al fine effettuare l’alienazione nel più breve tempo possibile – con l’offerta più alta ricevuta come prezzo base e rilancio minimo pari all’1% del prezzo base della gara nei modi e nei termini che saranno comunicati agli offerenti.

TRUST SALERNITANA 2021

I Trustee

Melior Trust S.r.l.

Widar Trust S.r.l.