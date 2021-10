Imperia-Novara, Marchionni ne convoca 22

Sono 22 i giocatori convocati da mister Marchionni (oggi squalificato) per il match odierno tra Imperia e Novara. Assenti Bergamelli e Ferla infortunati, recupera in extremis Agostinone, da valutare le sue condizioni per un impiego dal primo minuto.

Portieri: 1 Raspa, 22 Spadini

Difensori: 13 Agostinone, 35 Amoabeng, 20 Benassi, 5 Bonaccorsi, 33 Manti, 2 Pagliai, 31 Strumbo, 14 Vimercati

Centrocampisti: 21 Bortoletti, 10 Capano, 17 Capone, 6 Di Masi, 26 Muhaxheri, 32 Paglino, 8 Pugliese, 11 Spina, 7 Tentoni

Attaccanti: 19 Gonzalez, 23 Pereira, 9 Vuthaj