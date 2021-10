Serie D, oggi in campo per infrasettimanale

Quarto turno e primo infrasettimanale per il girone A di Serie D che vede in campo oggi tutte le venti protagoniste del raggruppamento.

Riflettori puntati sul derby piemontese tra Asti e Chieri, padroni di casa imbattuti con tre pareggi in tre partite, torinesi a punteggio pieno e con il miglior attacco con già dieci reti realizzate; il Bra secondo in classifica ospita il Fossano, il Novara reduce dal primo successo stagionale cerca continuità ad Imperia ma non sarà facile contro i padroni di casa che vogliono riscattare lo zero a tre di Chieri.

Impegni esterni per Borgosesia e Gozzano, i granata a Tortona e i novaresi a Varese con i biancorossi ancora scottati dalla sconfitta del “Piola” al 95’; a caccia del primo successo un RG Ticino in crescita, non sarà facile contro il Pontdonnaz rivitalizzato dal ritorno di Cretaz.

Completano il programma Ligorna-Lavagnese, Sanremese-Casale e Vado-Caronnese, rinviata Sestri Levante-Saluzzo.