La Cavese fa poker: quarta vittoria di fila contro la Sancataldese

Quattro vittorie su quattro: continua il percorso netto della Cavese che batte a domicilio la Sancataldese e resta a punteggio pieno, in vetta al girone I dii Serie D.

Prova di carattere degli aquilotti (oggi con diverse assenze e qualche novità di formazione, schierati per la prima volta con il 3-4-1-2), solidi e cinici contro un avversario volenteroso: la squadra di Ferazzoli colpisce nel primo tempo con la prima rete in biancoblù di Diaz; soffre per qualche tratto di gara ma poi la chiude nella ripresa con Carbonaro, che si conferma riserva di lusso.

Cavese che sale a 12 punti, mentre la Sancataldese resta bloccata a quota zero.

QUI Tabellino e Cronaca minuto per minuto