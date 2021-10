Foggia, nel pomeriggio allenamento congiunto con lo Sporting Apricena

Prosegue, per il Foggia di Zeman, l'avvicinamento alla gara di domenica prossima a Palermo, valevole per l'ottava giornata del campionato di Lega Pro. La truppa rossonera sosterrà in mattinata la seduta di allenamento presso il campo FIGC di Via Ascoli, mentre nel pomeriggio, alle ore 15:30, disputerà un allenamento congiunto al "Madrepietra Stadium" contro lo Sporting Apricena, compagine militante nel campionato di Promozione pugliese.

Per l'occasione la società di casa ha predisposto l'ingresso ad offerta libera, per l'accesso all'impianto occorrerà, come predisposto dalle normative anti-covid, essere muniti di Green Pass.