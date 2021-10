Casertana. Maiuri: "Risultato giusto, la partita ha vissuto due fasi"

Mister Maiuri, allenatore della Casertana, ha commentato così il pari esterno col Bisceglie: “Risultato giusto perché la partita ha vissuto due fasi. Nel primo tempo, forse anche perché loro erano più rodati di noi, siamo arrivati spesso secondi sulla palla. Cosa anche fisiologica in questo momento. Avevamo preparato la partita per aggredirli più in avanti, ma non essendo riusciti a fare ciò abbiamo dato modo al Bisceglie di prendere campo.

Nella ripresa sicuramente meglio. Abbiamo avuto un notevole possesso palla, forse troppo in orizzontale. Potevamo andare meglio al cross e riempire meglio l’area di rigore. Abbiamo pagato un calo dal punto di vista della brillantezza. Anche se non volevamo che accadesse, purtroppo è stato così. Proprio in considerazione di questo momento particolare, dobbiamo cercare di essere più pratici e cercare di ottenere con cinismo il massimo da ogni gara.

Siamo una squadra in divenire. Siamo già una squadra, ma dobbiamo diventare forti. E devo essere capace anche io di mettere loro in grado di far vedere gli enormi valori che questi ragazzi hanno. La traversa? Vorrei rivederla perché ero troppo lontano ed ho visto solo le proteste dei miei".