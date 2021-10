Prima vittoria in campionato per il Rotonda: decide Ferreira

Primo successo in campionato per il Rotonda nel posticipo del turno infrasettimanale. I lupi del Pollino piegano il Nocerina con Ferreira al 23' della ripresa e si portano a -4. Il colpo di testa vincente del centravanti brasiliano permette ai biancoverdi di vedere una classifica migliore soprattutto dopo gli stop delle avversarie per la salvezza diretta. Nel finale un'espulsione per parte: Polizzi per i locali, Sellitti per gli ospiti.