Foggia, buon test con lo Sporting Apricena. In campo anche Maselli

Si è svolto questo pomeriggio, per il Foggia di mister Zeman, l’allenamento congiunto con lo Sporting Apricena, squadra militante nel campionato di Promozione pugliese.

Nelle tre frazioni di allenamento svolte, ognuna da 30 minuti circa, Zeman ha schierato tutti gli uomini a disposizione ad eccezione di Di Pasquale ancora ai box e Nicoletti squalificato. Sul terreno di gioco si è rivisto invece Maselli, che dopo quasi un mese di assenza è tornato in gruppo. Sugli scudi Ferrante e Petermann autori di una tripletta per l’attaccante e una doppietta per il centrocampista.

Di seguito tabellini e marcatori delle tre frazioni:

Prima frazione: Dalmasso, Garattoni, Di Jenno, Girasole, Markic, Petermann, Tuzzo, Rocca, Ferrante, Rizzo Pinna, Di Grazia.

Marcatori: Di Grazia, Tuzzo.

Seconda frazione: Volpe, Garattoni, Martino, Girasole, Sciacca, Gallo, Garofalo, Maselli, Vigolo, Curcio, Merola.

Marcatori: Autorete, Vigolo, Curcio.

Terza frazione: Alastra, Martino, Di Jenno, Sciacca, Markic, Petermann, Ballarini, Rocca, Merkaj, Ferrante, Di Grazia.

Marcatori: Petermann (2), Ferrante (3), Rocca, Merkaj.