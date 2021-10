Pescara, Clemenza: "Serie C campionato ostico. Bisogna rimanere uniti"

Intervistato nella nuova sede del club biancazzurro, l'attaccante del Pescara Luca Clemenza ha fatto il punto della situazione in casa Delfino a tre giorni dalla sfida di Chiavari contro la Virtus Entella. Queste le sue parole:

"C'è rabbia per la sconfitta con la Reggiana, ma allo stesso tempo siamo consapevoli di essere una squadra forte. Non dobbiamo sottovalutare nessuno, dobbiamo scendere in campo con la giusta determinazione per portare a casa i tre punti. Il cammino è ancora lungo, ma sicuramente per vincere il campionato o comunque rimanere nei vertici alti della classifica dobbiamo fare del nostro meglio e racimolare più punti possibili. Il mio obiettivo è quello di fare bene con questa squadra, la Lega Pro è un campionato difficilissimo. Dobbiamo compattarci e tutti insieme rimanere uniti per portare a casa la vittoria".