Marcatori Serie D, sale al terzo posto Vuthaj

Inizia a farsi interessante la classifica marcatori del girone A di Serie D, Alfiero mette il suo timbro anche nel due a zero del Bra sul Fossano e si porta a quota sei reti comandando la graduatoria, segue staccato di due lunghezze Candido del Casale autore del due a uno a Sanremo dei suoi.

In crescita le quotazioni di Vuthaj, l’attaccante del Novara segna per la terza partita su quattro e domenica sfiderà al “Piola” proprio Alfiero in un match dai mille risvolti.

Una sola doppietta nel primo turno infrasettimanale della stagione, Sebastiano Aperi del Vado nel due a uno dei liguri sulla Caronnese.

La classifica marcatori completa