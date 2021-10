Serie D/l: il Giarre cambia allenatore; rinforzi per Trapani e Lamezia

C'è fermento nel girone I di Serie D. In attesa di tornare protagonisti in campo dopo l'allarme Covid, il Trapani rinforza l'attacco con l'ingaggio di Spano, ex Fidelis Andria.

Nuovo arrivo anche al Lamezia che si assicura Sandomenico, esterno offensivo che nelle ultime stagioni ha vestito tante diverse maglie in Campania tra Cavese, Turris, Avellino e Nocerina.

Svolta tecnica per il Giarre che domenica affronterà la Cavese: il club siciliano in crisi di risultati ha deciso di esonerare mister Cacciola.