Gladiator 1924. Torna in nerazzurro un esperto estremo difensore

Il Gladiator 1924 S.S.D. A R.L. comunica a tutti gli organi di informazione ed ai propri tifosi di aver tesserato il portiere Tommaso Merola. Per lui si tratta di un ritorno dopo le esperienze con le maglie di Aversa e Acerrana. In carriera ha giocato con San Marino, Savoia, Campobasso, Casertana, Carano, Maceratese, Maddalonese, Casagiove, due anni al Gladiator e recentemente Aversa e Acerrana. Si è tolto belle soddisfazioni anche nel beach soccer con Roma, Casagiove e Napoli.

“Sono tornato a casa e sono onorato di poter difendere nuovamente i colori nerazzurri”. Queste le prime parole dell’estremo difensore che è già a disposizione di mister Martino: “Mi farò trovare sempre pronto ogni volta che l’allenatore avrà bisogno di me. Ho trovato un gruppo già molto coeso e mi hanno subito fatto sentire a mio agio. L’Afragolese? Brutto cliente e poi si sa che i derby vengono giocati sempre con una marcia in più da tutti. E’ una partita importante per entrambe e faremo di tutto per tornare a casa con un risultato positivo”.

