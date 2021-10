Picerno, dal 12 al 19 è aperta la campagna abbonamenti

Al via martedì 12 la campagna abbonamenti del Picerno. In virtù del ritorno della squadra al Curcio, la società ha deciso di aprire la campagna abbonamenti per i tifosi rossoblu. Sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti da martedì 12 a martedì 19, presso la sede del club in via G. Albini (aperta dal lunedì al sabato dalle ore 16 alle ore 19) e presso gli uffici di Autolinee Caivano, in via Gramsci (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 19.30, il sabato dalle ore 9 alle ore 12). Di seguito i prezzi per le tipologie di abbonamento:

- Tribuna Distinti: 180,00 €

- Tribuna Centrale (Blu): 450,00 €

- Tribuna Vip (Rossa): 600,00 €

La società si riserva di organizzare una "Giornata Rossoblù", nella quale gli abbonamenti non saranno validi.