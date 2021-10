Taranto, Laterza si affida a Giovinco e Saraniti contro la Vibonese

Il Taranto si prepara a disputare l'ottava giornata del campionato di Serie C, tra le mura amiche dello Iacovone, contro la Vibonese. Dopo i due pareggi a reti bianche contro Monterosi e Virtus Fracavilla, i rossoblù vogliono interrompere il digiuno e portare a casa i tre punti, sia per la classifica che per il morale. L'avvio sprint del Taranto ha fatto ben sperare tifosi e dirigenza, e le prove convincenti nonostante qualche pareggio di troppo e la sconfitta di Pagani, ha confermato il roster di Laterza come uno dei più tosti da affrontare.

L'obiettivo principale, come viene spesso sottolineato dalla rassegna stampa quotidiana, resta la permanenza in Serie C ma con coraggio e determinazione, l'ambiente rossoblù può raggiungere traguardi insperati a inizio stagione, concretizzabili solo con il duro lavoro e l'entusiasmo, due ingredienti spesso citati dallo stesso tecnico Giuseppe Laterza. La difficoltà della Serie D è proprio nella sua natura ingestibile per tutte le squadre, proprio perchè il livello è molto buono e ogni gara richiede tanto dispendio di energie fisiche e psicologiche. Il girone C è uno dei più ostici, dunque il Taranto necessita di fare punti ora per poter accumulare un buon bottino e pensare con serenità. Marsili è compagni sono a lavoro per la gara contro la Vibonese, squadra che non ha ancora ottenuto i tre punti in questo campionato, e determinata nel voltare pagina. Gli avversari di questo tipo, spesso, rappresentano lo scoglio più traballante. La Vibonese è la sfavorita e il Taranto ha la pressione di vincere la gara. Tuttavia, sarà fondamentale mettere serenità già dai primi minuti ed essere cattivi al momento giusto, affidandosi alle armi migliori a propria disposizione.

Giovinco e Saraniti con molta probabilità dirigeranno l'attacco rossoblù e, dunque, il tandem d'esperienza dovrà essere l'assoluto protagonista della gara. Mister Laterza si aspetta tantissimo dai suoi gioielli offensivi, potendo contare su un'ossatura che pian piano prende forma. Pacilli è un'altra pedina fondamentale, ma necessita di tempo per raggiungere la migliore condizione. Fuori ancora Diaby e Versienti. L'obiettivo sarà la vittoria, per un'altra giornata tutta da vivere, tra il calore dell'acceso stadio Erasmo Iacovone di Taranto.