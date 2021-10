Portici, rinforzi a centrocampo: Castagna e Marino

Doppio annuncio in casa Portici. Il club ha ufficializzato di aver tesserato:

- Antonio Marino, centrocampista classe 2000, cresciuto nel settore giovanile del Napoli, ha indossato in Serie D le maglie di Latina e Taranto, squadra vincitrice del campionato nella scorsa stagione.

- Marco Castagna, centrocampista classe 1998, cresciuto nei settori giovanili di Parma e Virtus Entella, ha indossato in Serie C le maglie di Modena, Lucchese e Cavese oltre a quelle di Giugliano e Afragolese in Serie D.