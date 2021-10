Picerno, le dichiarazioni di Palo alla vigilia della gara di Latina

Le dichiarazioni del tecnico del Picerno Antonio Palo in vista della trasferta di Latina, in programma domani.

“Affrontiamo una neopromossa come noi, serve un approccio cattivo, quello di una squadra che vuole portare a casa punti per muovere la classifica. E’ importante avere la giusta cattiveria, sin dal primo minuto, e per tutta la partita. Punti che valgono doppio a Latina, faremo il massimo per portare più punti possibili a casa nostra”.

“Il Latina in casa, come noi, punterà sui risultati importanti. Noi dobbiamo avere una mentalità di grande attenzione, di non mollare mai. In questo campionato chi sbaglia meno porta i punti a casa. Abbiamo lavorato sui punti di vista fisici, mentali, tattici. E’ stata una settimana intensa. Sono punti fondamentali, iniziano ad essere pesanti”.

“Dovremmo fare a meno di calciatori importanti, come Esposito, ma abbiamo comunque una rosa molto competitiva. Sono sicuro che tutti daranno il massimo per questo difficile match con il Latina. Vogliamo riscattarci dalla sconfitta di lunedì, arrivata per una nostra disattenzione. Siamo consapevoli di incontrare una squadra agguerrita come il Latina, ma dobbiamo esserlo ancora di più, per fare punti e muovere la classifica”.

