Si è svolto ieri il raduno della sezione AIA di Matera

Nella giornata di ieri si è svolto il raduno degli arbitri della Sezione AIA di Matera, pomeriggio intenso sotto la guida del Presidente Cosimo Contini presso il campo scuola di Via delle Nazioni Unite per i test atletici, successivamente lavoro presso la Sede per i quiz sul regolamento con la presenza del Presidente CRA Basilicata Michele Calabrese e Roberto Anselmo Componente del Settore Tecnico Nazionale AIA. Tutto pronto per le manifestazioni della nuova stagione, si riparte con rinnovate ambizioni e la voglia di gettare le basi per il futuro.