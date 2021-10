Pro Vercelli-Feralpi 0-2, è ufficiale, la Pro è in crisi

Doveva essere il match del riscatto per la Pro Vercelli dopo la sconfitta contro il Sudtirol di domenica scorsa ed invece la Feralpi ha inflitto il secondo stop alle bianche casacche che con due punti nelle ultime quattro partite stanno attraversando il primo momento difficile della gestione Scienza; oltre alla sconfitta è mancata la prestazione forse per la prima volta nel nuovo corso.

La cronaca Dopo una fase di studio la Feralpi passa in vantaggio, assist di Hergheligiu per Spagnoli che batte Tintori non esente da colpe nella circostanza; al 23' Pro vicino al pareggio, sponda di Comi per Masi che sbaglia da non posizione non impossibile, al 25' Auriletto di testa non inquadra la porta, prima dell'intervallo punizione di Vitale per Masi la cui spizzata deviata da un difensore termina vicinissima alla porta avversaria.

E' una Feralpi cinica quella di scena al "Piola", al 55' Luppio batte per la seconda volta Tintori; i cambi non mutano la partita, per il primo tiro nello specchio della Pro bisogna aspettare il 72', Bunino di testa impegna Liverani. Al novantesimo chance di riaprirla per i padroni di casa, Emmanuello ci prova dal limite, risponde Liverani e sulla ribattuta Comi manca il bersaglio, finisce male per la Pro con le espulsioni di Awua e Bruzzaniti.