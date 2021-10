Serie D, le tre lucane volano per la prima volta tutte insieme

Tutte e tre lucane di Serie D girone H vincono tutte insieme. Il Francavilla cala la cinquina al Sorrento e si isola al primo posto in classifica. Decidono la doppietta di De Marco, Langone, Ferrante e Gentile. Il Lavello rifila un poker al Nola con doppio Statella, Burzio e Liurni e insegue i sinnici sempre a due lunghezze di distanza. Seconda vittoria di fila del Rotonda che con la doppietta di Ferreira a Brindisi accorcia ad un punto dallo zero in classifica.