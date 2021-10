Nella sesta giornata di Serie C girone C il Potenza trova la prima vittoria stagionale, mentre il Picerno perde per la terza volta di fila. La squadra di Gallo piega nella ripresa la Fifelis Andria con Costa Ferreira e Coccia ritrovando il successo dopo 175 giorni. I melandrini vengono sconfitti con un pesante tris dal Latina con Teraschi, Jefferson e Sane.