Serie C, turno amaro per le campane: Turris, J.Stabia e Paganese k.o.

Giornata amara per le squadre campane del girone C di Serie C.

Juve Stabia sconfitta a Catania. Locali in doppio vantaggio con Moro e Russini, poi Eusepi fa doppietta; nella ripresa però ancora Moro in gol e risultato fissato sul 3-2.

Turris battuta a Bari: corallini due volte avanti con Leonetti e Giannone, ma i pugliesi prima pareggiano con Cheddira e D'Errico, poi la ribaltano con Scavone e Terranova.

Sconfitta esterna anche per la Paganese contro il Catanzaro: le firme sono di Carlini e Rolando.