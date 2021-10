Taranto-Vibonese, pareggio casalingo per i ragazzi di Laterza: 0-0

Terzo pareggio consecutivo per il Taranto, questa volta contro la Vibonese. La squadra di Giuseppe Laterza, questa volta, non ottiene un risultato positivo, ben diverso dal pari contro la Virtus Francavilla. Tuttavia, la partita è stata priva di emozioni, dall'inizio alla fine. I rossoblù si schierano con il consueto 4-3-3: Giovinco-Mastromonaco-Saraniti il tridente.

Nel primo tempo inizia bene la Vibonese, che indirizza il primo squillo dalle parti di Chiorra con Cattaneo. Passano 10' di gioco e Giovinco, ben imbeccato da Saraniti, prova il destro a giro ma Mengoni risponde presente. Passano i minuti e le occasioni scarseggiano, con le due squadre che non riescono a rendersi pericolose. Nel secondo tempo, la Vibonese presenta lo stesso canovaccio tattico e ci prova dagli sviluppi di un corner. Le uniche due note arrivano dai piedi di Civilleri. Nel finale ci prova Santarpia, ma l'estremo difensore della squadra ospite gli dice di no.

La Vibonese, al di là della prova opaca di entrambe, si è mostrata ordinata e coraggiosa nel mantenere alta la concentrazione in tutti i 90'. Evidentemente mister D'Agostino si è fatto sentire in settimana, cercando di portare a casa almeno un punto da una trasferta ostica come quella tarantina. Dall'altra, per il Taranto doveva essere un pomeriggio di festa per mettere in cascina altri punti fondamentali, invece, ancora una volta la Serie C dimostra che nulla è dato per scontato. Le poche conclusioni del Taranto non sono bastate. Per vincere allo Iacovone, questo pomeriggio, serviva più cattiveria nella metà capo avversaria. Testa al Catanzaro, prossimo avversario, domenica prossima. Giuseppe Laterza dovrà lavorare soprattutto sotto l'aspetto psicologico, perchè dopo tre pari non è semplice risollevarsi e trovare smalto. Questo Taranto ha dimostrato di avere carattere e identità di gioco, dunque ci si attende una reazione importante da parte di tutti, con tutta la serenità e l'entusiasmo del caso.