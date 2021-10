Picerno, Greco: "Chiediamo scusa ai tifosi Sono tutti in discussione"

Il direttore generale del Picerno Vincenzo Greco, che scuro in volto e arrabbiato ha lasciato oggi lo stadio di Latina, ha affidato all’ufficio stampa una breve dichiarazione. “Quella di oggi a Latina da parte della squadra è stata una bruttissima prestazione. Chiediamo scusa ai tifosi per questa prova al di sotto di ogni aspettativa. Siamo tutti responsabili, nessuno escluso. In virtù della scialba prestazione del “Francioni” sono tutti in discussione. Ripeto, nessuno escluso”.

Ufficio Stampa Az Picerno