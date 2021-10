La Nocerina piega il Gravina e insegue la vetta

Successo interno della Nocerina che si impone sul Gravina. Vittoria di misura per i rossoneri.

Al primo affondo Nocerina in vantaggio. Talamo si libera di un avversario e dal fondo mette al centro per l’accorrente Palmieri che al volo porta in vantaggio i padroni di casa.

20’pt. Punizione dal limite leggermente defilata sulla sinistra per il Gravina. Si incarica della battuta Tuninelli che con un tiro a giro mette la sfera all’incrocio destro dell’incolpevole Pitarresi per il pari ospite.

SECONDO TEMPO 18’st. Nocerina vicina al raddoppio. Dammacco ruba palla a centrocampo e lancia Palmieri il quale di prima intenzione scarica per l’accorrente Talamo. L’attaccante molosso da ottima posizione spara un diagonale che viene parato da Vicino.

20’st. rigore per i padroni di casa. Ancora Dammacco lesto a rubare palla ad un difensore pugliese il quale lo stende. Nessuna esitazione per il direttore di gara che indica il dischetto. Talamo si incarica della battuta e spiazza Vicino. 2 a 1 Nocerina.

41’st Nocerina ancora vicina al gol. Dammacco salta 2 avversari e tira in diagonale, nessuno dei compagni è però lesto ad intervenire con la porta ormai sguarnita.

Ufficio stampa Nocerina